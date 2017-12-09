Украина разработает план по внедрению закона об образовании

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Украина разработает план имплементации закона об образовании, заверил глава МИД Украины, комментируя позицию Венгрии по данному вопросу.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

"Должны работать с общиной, план имплементации закона обязательно сделаем", — сказал Климкин в субботу журналистам, его комментарий транслировал телеканал " 112 Украина ".

Он напомнил, что в четверг встречался с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, на которой указал своему коллеге на малочисленность венгров в Закарпатье, поскольку они уезжают жить в другие страны. Также Климкин заверил, что венгерская община, живущая на западе Украины, должна владеть украинским языком.

"Когда молодые венгерские дипломаты не способны заполнить налоговую декларацию… венгры должны получить все шансы, это уже понятно и нашим венгерским партнерам. Я уверен, что мы договоримся, венгерское образование остается, но будет часть предметов на украинском. Каждый должен владеть украинским и понимать в какой стране он живет", — сказал Климкин.