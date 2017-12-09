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Украина разработает план по внедрению закона об образовании

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (121)
15:4009.12.2017
(обновлено: 16:28 09.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Украина разработает план имплементации закона об образовании, заверил глава МИД Украины, комментируя позицию Венгрии по данному вопросу.

Здание Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Нужна детализация: Европа дала оценку украинскому закону об образовании
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев пообещал учесть критику закона об образовании
"Должны работать с общиной, план имплементации закона обязательно сделаем", — сказал Климкин в субботу журналистам, его комментарий транслировал телеканал "112 Украина".

Он напомнил, что в четверг встречался с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, на которой указал своему коллеге на малочисленность венгров в Закарпатье, поскольку они уезжают жить в другие страны. Также Климкин заверил, что венгерская община, живущая на западе Украины, должна владеть украинским языком.

"Когда молодые венгерские дипломаты не способны заполнить налоговую декларацию… венгры должны получить все шансы, это уже понятно и нашим венгерским партнерам. Я уверен, что мы договоримся, венгерское образование остается, но будет часть предметов на украинском. Каждый должен владеть украинским и понимать в какой стране он живет", — сказал Климкин.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Как обычно по тихому но с громкими обещаниями типа мы все учтем или не кого не ущемить !!! и понимать в какой стране он живет - стране дураков !!!
15:53
09.12.2017
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