МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лазерное оружие для поражения ракет и беспилотников, которое Пентагон заказал для истребителей F-15 у компании Lokheed Martin, будет предназначено для подавления средств наведения летательных аппаратов, полноценным оружием его назвать сложно, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15. По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны.

"В российской терминологии вооружением это трудно назвать. У нас такие системы называются системами оптико-электронного подавления. Смысл их заключается в том, что лазерным излучением поражаются головки самонаведения, как правило, ракет воздух-воздух или земля-воздух, с тепловыми, то есть инфракрасными, и оптическими головками самонаведения", — сказал Мураховский.

При этом он сослался на трудности перевода – в английском языке термин "вооружение" охватывает более широкий спектр средств. "У нас под вооружением имеются в виду те средства, которые обеспечивают подавление или уничтожение огневыми средствами, кинетическими и так далее", — добавил эксперт.

Лазерное оружие, которое могло бы поражать беспилотники на дистанциях в несколько километров, можно располагать на кораблях, но никак не на самолетах, считает Мураховский. Для этого просто не будет достаточно мощности в заявленные 50-150 киловатт.