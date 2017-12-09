МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лазерное оружие для поражения ракет и беспилотников, которое Пентагон заказал для истребителей F-15 у компании Lokheed Martin, будет предназначено для подавления средств наведения летательных аппаратов, полноценным оружием его назвать сложно, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15. По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны.
"В российской терминологии вооружением это трудно назвать. У нас такие системы называются системами оптико-электронного подавления. Смысл их заключается в том, что лазерным излучением поражаются головки самонаведения, как правило, ракет воздух-воздух или земля-воздух, с тепловыми, то есть инфракрасными, и оптическими головками самонаведения", — сказал Мураховский.
Лазерное оружие, которое могло бы поражать беспилотники на дистанциях в несколько километров, можно располагать на кораблях, но никак не на самолетах, считает Мураховский. Для этого просто не будет достаточно мощности в заявленные 50-150 киловатт.