Россия осудила нападение на миротворцев ООН в ДРК

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия осуждает нападение на миротворцев ООН в ДРК и призывает руководство миссии и конголезские власти к скорейшему расследованию преступления, сообщает МИД РФ.

В пятницу миссия ООН в ДРК (МООНСДРК/MONUSCO) сообщила о нападении боевиков, жертвами которого стали 14 миротворцев и пять военнослужащих ДРК, еще 53 миротворца получили ранения.

"Решительно осуждаем любые проявления насилия в отношении миротворцев ООН. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, правительству Танзании, руководству МООНСДРК. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того российское внешнеполитическое ведомство призвало "руководство МООНСДРК и власти ДРК принять исчерпывающие меры с целью недопущения повторения подобных инцидентов, скорейшего расследования этого циничного преступления и привлечения к ответственности его организаторов и исполнителей".

"Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия МООНСДРК по стабилизации положения на востоке Демократической Республики Конго", — указывается в сообщении.