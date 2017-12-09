СМИ сообщили о гибели пятерых альпинистов в Иране

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Спасатели в Иране обнаружили тела четырех альпинистов на западе страны, еще пять числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, группа из 15 альпинистов совершала подъем на вершину горы Ошторанкух на западе Ирана. В четверг во время спуска с горы на группу обрушилась снежная лавина. Поисковые операции продолжаются.

Ранее глава по управлению кризисными ситуациями провинции Реза Ариаи сообщил агентству Tasnim, что пропавшие "вероятнее всего" погибли из-за низкой температуры.