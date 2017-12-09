В Сан-Франциско перевернулся автобус

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Автобус перевернулся в американском городе Сан-Франциско в штате Калифорния, 29 человек пострадали, сообщила пожарная служба города.

"Двадцать девять пациентов доставлены в местные больницы, четыре с серьезными травмами, девять с ранениями средней тяжести, 16 с незначительными травмами", — сообщается в Twitter пожарной службы Сан-Франциско.

Как отмечает издание Mercury News, автобус принадлежит частной компанией, он перевозил пассажиров на вечеринку в другой части штата.

Шоссе, где произошла авария, временно перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда. Что стало причиной ДТП, не сообщается, в настоящее время проводится расследование.

OVERTURNED BUS 101SB @CESAR CHAVEZ RED ALERT SECURED AT 21:39HRS 29 PATIENTS TRANSPORTED TO Local hospitals 4 serious 9 moderate 16 Minor injury 21:39HRS. Called at 2008 on scene at 2016 secured at 2142 pic.twitter.com/8o8Tt01QvC — San Francisco Fire (@sffdpio) 9 декабря 2017 г.

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