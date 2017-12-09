Российские военные рассказали о ходе поисков аргентинской подлодки

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Специалисты ВМФ России за сутки пять раз производили погружение аппарата "Пантера плюс" в районе поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты ВМФ России, используя улучшение гидрометеоусловий в районе поиска подводной лодки "Сан Хуан" ВМС Аргентины, за сутки обследовали еще несколько точек аномалий рельефа дна на глубинах от 135 до 1050 метров. В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" российскими специалистами за истекшие сутки было осуществлено 5 погружений телеуправляемого необитаемого аппарата "Пантера плюс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате был обнаружен еще один корпус затонувшего рыболовного траулера. Работы в районе поиска продолжаются при волнении моря, позволяющем производить спуски подводного аппарата "Пантера плюс". Ранее прибывшее в район океанографическое исследовательское судно "Янтарь" производит обследование штатным поисковым оборудованием.

Всего за время участия в поисковых работах специалисты ВМФ России произвели 12 погружений подводного аппарата "Пантера Плюс" на глубины от 125 до 1,05 тысячи метров с целью обследования аномалий рельефа дна, добавляется в сообщении. За этот период были обнаружены два затонувших рыболовецких траулера и два бетонных блока.