Трамп поддержал обвиняемого в домогательствах кандидата в сенаторы

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь поддержал кандидата в сенат от штата Алабама Роя Мура, несмотря на обвинения в домогательствах в адрес кандидата в сенаторы.

"Ради нашей страны, будущего нашей страны, мы не можем себе позволить потерять место в сенате США, где разница (между двумя партиями — ред.) очень-очень небольшая. Мы не можем этого позволить, ребята. Мы не можем себе позволить, чтобы там был либеральный демократ, который полностью контролируется (лидерами Демократической партии в конгрессе — ред.) Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Его зовут Джонс, он их марионетка", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

"Нам нужны рабочие места, рабочие места и рабочие места, так что идите и голосуйте за Роя Мура", — заявил Трамп.

Мур победил на праймериз Республиканской партии в Алабаме, но после этого был обвинен в приставаниях к девушкам-подросткам — все упоминавшиеся эпизоды произошли около 40 лет назад.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что разрывает договоренности со штабом Мура о спонсировании его предвыборной кампании. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассматривает "все варианты" борьбы с Муром. Но у республиканцев нет полномочий убрать имя Мура из бюллетеней. При этом отделение Республиканской партии в Алабаме пошло против общенационального комитета партии и заявило, что по-прежнему поддерживает Мура.

На дополнительных выборах в Алабаме Муру противостоит демократ Даг Джонс. Голосование состоится 12 декабря. Предыдущий сенатор от Алабамы Джефф Сешнс ушел из конгресса, чтобы занять место генпрокурора — главы минюста США.

Трамп, как и Мур, в прошлом подвергался обвинениям в домогательствах. В последнее время два конгрессмена и сенатор США ушли в отставку на фоне подобных обвинений.