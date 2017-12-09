Адвокат Саакашвили рассказал о состоянии здоровья политика в изоляторе

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили чувствует себя нормально, в изоляторе к нему приходил врач, сообщил по итогам следственный действий адвокат Руслан Чернолуцкий в субботу.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителями и доставлен в изолятор временного содержания СБ Украины. Прокуратура требует отправить экс-президента Грузии под домашний арест с ношением электронного браслета.

"Он (Саакашвили — ред.) чувствует себя более менее нормально", — сказал Чернолуцкий во время выступления перед соратниками Саакашвили, которое транслировали украинские телеканалы.

Адвокат отметил, что во время задержания у экс-президента Грузии было повышенное давление и ускоренное сердцебиение. "За эти четыре часа, пока происходили следственные действия, к нему приходил врач, давал ему лекарств", — отметил адвокат, добавив, что под конец допроса давление у Саакашвили было повышенным.

Он напомнил, что накануне Саакашвили заболел, поэтому во время задержания находился у друга в одном из спальных районов Киева. "Он находился у своего друга на лечении", — заявил Чернолуцкий, отметив, что после задержания с Саакашвили обращались "нормально".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.