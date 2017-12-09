СМИ: ФБР считали письма советнику Трампа "операцией российских спецслужб"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ФБР предупреждало директора по коммуникациям Белого дома и одного из советников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс относительно полученных электронных писем, опасаясь, что это может быть "операция российских спецслужб", сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Согласно изданию, Хикс получила электронные письма с принадлежащих российскому правительству адресов несколько недель спустя победы Трампа на выборах. Газета не раскрывает содержание писем, однако уточняет, что ФБР предупредили Хикс, что контактирующие с ней лица "не являются теми, кем представляются".

Американское ведомство опасалось, что письма могли являться частью операции российских спецслужб, и попросило Хикс соблюдать осмотрительность. При этом рекомендации ФБР не являлись "стандартными" предупреждениями.

По данным издания, нет свидетельств того, что Хикс была замешана в каких-либо неправомерных действиях. Газета отмечает, что "в некотором роде" информация ставит под сомнение теорию о том, что Россия имела тесные связи с предвыборной кампанией Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.