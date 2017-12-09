В США заявили об участии Манафорта в написании статьи в свое оправдание

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт активно участвовал в написании статьи в свое оправдание, заявляет обвинение, которое на этом основании требует ужесточить условия освобождения Манафорта до суда.

Агент ФБР Брок Домин представил суду ряд свидетельств, полученных в результате обыска на компьютерах партнера Манафорта, Рика Гейтса. В частности, представлена страница документа в программе Word, где видны десятки исправлений, сделанных, предположительно, Манафортом.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в написании статьи в свое оправдание совместно с "российским коллегой", обвинив последнего в сотрудничестве с российской разведкой. Спецпрокурор считает, что Манафорт нарушил условия распоряжения суда, который запретил Манафорту и его адвокатам публично высказываться о деле. На этом основании Мюллер требует ужесточения условий освобождения экс-главы штаба Трампа до суда, включая постоянное отслеживание его перемещений с помощью неснимаемого GPS-устройства.

В ответ защита Манафорта заявила, что статью написал Олег Волошин, бывший представитель министра иностранных дел Украины. По заявлению защиты, действия Манафорта не создают "значительных возможностей для фактической предвзятости в данном деле" и, таким образом, не являются нарушением судебного распоряжения. По ее заявлению, у обвинения нет оснований требовать ужесточения залога.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Обвинение и защита обсуждают условия освобождения Манафорта до суда под залог в 10 миллионов долларов.