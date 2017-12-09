США осудили нападение на миротворцев ООН в ДРК

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. США осуждают нападение на миротворцев ООН в ДРК, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

В пятницу миссия ООН в ДРК (МООНСДРК/MONUSCO) сообщила о нападении, жертвами которого стали 14 миротворцев и пять военнослужащих ДРК, еще 53 сотрудника получили ранения.

"США твердо осуждают нападение вчера вечером против MONUSCО… в результате которого погибли по меньшей мере 14 танзанийских миротворцев и более 50 получили ранение, помимо пяти военнослужащих ВС ДРК. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям убитых, правительству Танзании, правительству ДРК и MONUSCO", — говорится в заявлении Науэрт.

Она подчеркнула, что это одно из самых кровавых нападений на миротворцев ООН за последние десятилетия. "США повторяют, что миротворцы не могут быть целью нападений и что эти намеренные нападения против них неприемлемы. Мы призываем правительство ДРК расследовать это нападение и обеспечить, чтобы виновные подобных нападений были немедленно привлечены к ответственности", — подчеркнула Науэрт.