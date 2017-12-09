Геращенко предостерег сторонников Саакашвили от попыток штурма СИЗО

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко предостерег сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от попыток штурма СИЗО, в который был доставлен политик.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО.

"В настоящий момент Михаил Саакашвили будет находиться под стражей до момента суда. Если суд решит, что он будет помещен под домашний арест, он будет препровожден к месту пребывания под домашним арестом. Если суд решит, что он должен находиться в следственном изоляторе, он будет в следственном изоляторе. Попытки штурма следственного изолятора, которые будут организовываться провокаторами, они будут пресекаться с использованием всех разрешенных законом способов. Если кто-то попытается штурмовать, то сотрудники имеют право применять спецсредства", — сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.