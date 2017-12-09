В Палестине рассказали о пострадавших от удара ВВС Израиля в секторе Газа

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав Палестины сообщил о 25 пострадавших в секторе Газа в результате авиаудара израильских военных, сообщает палестинское агентство Ramallah News со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.

Также агентство опубликовало фотографии пожара в районе на севере сектора Газа. По его данным, огонь возник в результате авиаудара израильской авиации.

Палестинский Минздрав также сообщил о гибели ребенка в результате авиаудара, но позже опроверг это сообщение, указав, что ребенок ранен.

Как заявили израильские военные, авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава.

Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.