В Палестине рассказали о пострадавших от удара ВВС Израиля в секторе Газа

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав Палестины сообщил о 25 пострадавших в секторе Газа в результате авиаудара израильских военных, сообщает палестинское агентство Ramallah News со ссылкой на ведомство.
Также агентство опубликовало фотографии пожара в районе на севере сектора Газа. По его данным, огонь возник в результате авиаудара израильской авиации.
Палестинский Минздрав также сообщил о гибели ребенка в результате авиаудара, но позже опроверг это сообщение, указав, что ребенок ранен.
Как заявили израильские военные, авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава.
Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.