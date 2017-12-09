В МВД Украины рассказали о планах в отношении палаточного городка в Киеве

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Правоохранители не будут сносить палаточный городок соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили возле Верховной рады в Киеве, заявил в субботу советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали Саакашвили и доставили в изолятор. Соратник политика Давид Сакварелидзе заявил в эфире украинского телеканала NewsOne , что, по его информации, силовики планируют штурм палаточного городка.

"Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной радой правоохранители совершать не будут", — заявил Шкиряк в эфире того же телеканала.

Он заявил, что украинские граждане имеют право на мирный протест, а силовики будут защищать это право.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.