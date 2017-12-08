Сирены тревоги в третий раз за день сработали на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Сирены тревоги в третий раз за пятницу прозвучали на юге Израиля, оповещая о возможном ракетном обстреле со стороны палестинских боевиков.

Система сработала в населенных пунктах на границе с сектором Газа, включая 20-тысячный город Сдерот.

"Тревога прозвучала в региональном совете Шаар ха-Негев и Сдероте", — сообщила армейская пресс-служба.

Ранее в пятницу боевики выпустили по югу Израиля по меньшей мере две ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол". В ответ израильская авиация атаковала тренировочный лагерь и склад оружия на севере сектора Газа.

Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.