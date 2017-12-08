ООН выделит еще $100 миллионов для реагирования на кризисы в девяти странах

ООН, 8 дек — РИА Новости. ООН выделит дополнительно 100 миллионов долларов для реагирования на кризисы в девяти странах, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я рад сообщить о распределении Центральному фонду реагирования на чрезвычайные ситуации (ЦФРЧС/CERF) 100 миллионов долларов для реагирования на нужды девяти стран, планы экстренного реагирования по которым не получили достаточного финансирования: Демократическая республика Конго, Уганда, Танзания, Камерун, Мали, Филиппины, Эритрея, Гаити и Пакистан", — заявил Гутерреш на конференции по сбору средств в фонд в пятницу.

CERF был учрежден в 2005 году. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об увеличении необходимого годового бюджета с 450 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.