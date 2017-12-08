В Финском заливе корабль потерпел крушение, два человека пропали без вести

ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Корабль потерпел крушение в пятницу вечером к югу от маяка Порвоо, в Финском заливе, два человека пропали без вести, сообщает пограничная охрана Финляндии.

"Сигнал бедствия поступил в районе 17 часов (18.00 мск). Погода в районе крушения очень плохая, сильное волнение на море. Ведётся большая поисковая операция. Задействованы морские спасательные вертолеты из Хельсинки и Турку, водолазы Центральной спасательной службы, а также торговое судно, оказавшееся в районе бедствия", — говорится в сообщении Службы спасения Хельсинки в Twitter.