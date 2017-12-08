США укрепят сотрудничество с рядом стран по Договору об открытом небе

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США договорились с рядом стран об укреплении сотрудничества в рамках Договора по открытому небу, сообщил в пятницу госдепартамент.

Как отмечается в документе, поступившем в РИА Новости, в рамках форума под эгидой Международной организации гражданской авиации, делегация США "встретилась с представителями по меньшей мере 20 стан и заключила 4 договора".

В частности, со Шри-Ланкой США договорились об авиаперевозках из третьих стран. Схожие соглашения были достигнуты с Ямайкой и Намибией.

Кроме того, было достигнуто соглашение между США и Танзанией об исключении устаревших пунктов из двустороннего Договора по открытому небу от 2000 года.