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"О миротворцах и страусах": в Вене завершилось заседание СМИД ОБСЕ

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Главное за 8 декабря 2017 года (8)
19:1708.12.2017
(обновлено: 19:41 08.12.2017)
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© Фото : МИД РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил по итогам переговоров с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях СМИД ОБСЕ, Вена. 7 декабря 2017Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил по итогам переговоров с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях СМИД ОБСЕ, Вена. 7 декабря 2017
© Фото : МИД РФ

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Участники завершившегося 24-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое проходило в Вене 7-8 декабря, в очередной раз не смогли принять итоговую министерскую декларацию, но договорились о новых решениях и документах по кибербезопасности, противодействию торговле людьми, продвижению экономического участия, легкому вооружению и приднестровскому урегулированию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции на полях СМИД ОБСЕ, Вена. 7 декабря 2017
© Фото : МИД РФ
Киев пытается похоронить Минские соглашения, заявил Лавров
В 2018 году в организации будет председательствовать Италия, 25-е заседание пройдёт 6-7 декабря в Милане. Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано не дождался пресс-конференции по итогам встречи в Вене, поэтому журналистам не удалось зафиксировать передачу председательства в ОБСЕ Италии.

Украина и Приднестровье

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам прошедшей встречи сообщил, что за прошедший год организации удалось достичь подвижек по ряду важных направлений, в том числе в борьбе с радикализацией и терроризмом.

"Угроза терроризма — это не то, что угрожает с других континентов, это угроза для всех нас…. Недостаточно, чтобы мы добивались успеха в борьбе с терроризмом только в Сирии или Ираке. Мы также должны бороться с тенденцией к радикализации в наших обществах", — сказал Курц.

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму
По его словам, ОБСЕ под австрийским председательством приложила максимум усилий для поддержки гражданского населения, проживающего в зонах сохраняющихся конфликтов. Он упомянул приднестровское урегулирование, отметив, что в этом вопросе благодаря дипломатическим усилиям удалось достичь хоть и небольших шагов, но в правильном направлении.

Основное внимание, как заявил Курц, было уделено конфликту на востоке Украины. Здесь удалось повысить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии до 1000 человек, также предприняты шаги к лучшему техническому оснащению сотрудников СММ, был увеличен бюджет.

"Наблюдение не разрешает конфликт, но наблюдатели позволяют повысить уровень безопасности населения", — отметил председатель ОБСЕ.

Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Брошенный танк украинской армии в Чернухино
© AP Photo / Vadim Ghirda
Политолог: США хотят "переиграть" конфликт в Донбассе в пользу Украины
Говоря о миротворческой миссии в Донбассе, Курц в целом поддержал идею, но подчеркнул, что "ее необходимо проработать детальнее, прежде чем дойдёт до миссии". "Решение об этом — за Советом Безопасности ООН, но лично я это идею поддерживаю", — резюмировал он.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о важности организации как площадки для развития сотрудничества и предложения разногласий. Он указал на большое количество двусторонних встреч, прошедших на полях заседания, отметив их решающее значение для преодоления кризиса в доверии.

"Я приветствую, что министры иностранных дел РФ, Украины и США провели двусторонние встречи в Вене для обсуждения вопросов кризисной ситуации на Украине и вокруг неё", — сказал Гремингер.

Он вновь подчеркнул, что встревожен активизацией военной деятельности и ухудшением ситуации в гуманитарной сфере на востоке Украины, а также призвал прилагать усилия, чтобы выбраться из политического тупика и достичь всестороннего выполнения минских договорённостей.

Лавров: о миротворцах и страусах

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Палестинский протест
Традиционно одним из самых заметных событий на полях совещания стала пресс-конференция российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Его встреча с журналистами прошла в самом крупном зале Хофбурга, открытом для министерской встречи, в котором на время ремонта здания парламента Австрии проходят его пленарные заседания.

Он начал свое выступление с обзора предложений, которые Россия представила организации и которые либо не было приняты, либо даже не рассматривались. В частности, Лавров отметил, что уже четыре года министерская конференция не может принять решение по борьбе с христианофобией и исламофобией в Европе. Он уверен, что это из-за попыток некоторых европейских стран уйти от осуждения нападок на христиан и мусульман, заменяя их призывами к всеобщей толерантности. Лавров назвал такую позицию "страусиной" и отметил, что как раз Европа "со своими христианскими корнями, конечно же, не должна оставаться в стороне от отстаивания прав своих единоверцев".

Миротворцы ООН
© AP Photo / Ariel Schalit
Политолог: Киев хочет видеть в Донбассе вовсе не миротворцев
Министр ответил на несколько вопросов, касающихся перспективы ввода на Украину миротворцев ООН. Эта тема в целом одобрена всеми сторонами, заинтересованными в разрешении конфликта на Украине, однако теперь ведутся споры по резолюции Совбеза ООН, без которой такая миссия не будет ни сформирована, ни отправлена.

По мнению Лаврова, Киев пытается использовать тему миротворцев ООН в Донбассе, чтобы похоронить минские соглашения. Он пояснил, что украинская сторона при позитивном отношении США хочет из этой миссии миротворцев ООН сделать "внешнюю администрацию на Донбассе, которая будет решать все те вопросы, которые необходимо согласовывать в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском".

Министра также спросили о якобы имевшем место размещении ракет малой и средней дальности, на что он отметил, что обвинения России в нарушении соответствующего договора РСМД голословны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017
© REUTERS / Leonhard Foeger
Лавров и Тиллерсон обсудили договоренности Путина и Трампа во Вьетнаме
Лавров также отдельно рассказал об итогах двух из множества двухсторонних встреч, которые он провел 7 декабря. По итогам беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он сообщил, что американцы рассчитывают заключить "сделку века" по ближневосточному урегулированию, которая решит одним махом палестино-израильскую проблему, и в Москве хотели бы понять, как это будет выглядеть. Также Тиллерсон готов продолжать поиск приемлемых подходов к вопросу миротворцев ООН в Донбассе, отметил глава МИД РФ.

Касаясь состоявшейся впервые за долгое время двухсторонней встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, Лавров рассказал, что собеседники предметно обсудили тему обмена пленными по проекту, предложенному координатором делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктором Медведчуком. Ещё более детально этот вопрос будут обсуждаться советники президентов стран "нормандского формата", которые уже в субботу, 9 декабря, соберутся в Минске, рассказал Лавров.

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