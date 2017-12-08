"Послы русского языка" отправятся в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 8 дек – РИА Новости. Пятьдесят четыре участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан, сообщает Sputnik Таджикистан.

Экспедиции пройдут с 9 по 17 декабря. Волонтеры будут обучать школьников русскому языку, рассказывать об истории, культуре России, а сопровождающие экспедиции преподаватели Института Пушкина — методисты программы — проведут семинары для местных учителей.

В составе волонтерской экспедиции – студенты из 20-ти российских вузов из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Уфы и других российских городов, которые победили в конкурсных отборах, прошедших в этом году в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина и Уральском федеральном университете имени Первого президента России Б.Н. Ельцина.

Перед началом экспедиций с 6 по 8 декабря 2017 года для участников была организована образовательная программа в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина. Перед волонтерами выступила ректор института Маргарита Русецкая.

"Программа работает уже третий год, и к нам поступило более 5 тысяч заявок на участие в ней. В программе участвуют студенты многих вузов страны. Есть даже иностранные граждане, которые учатся в ведущих российских вузах и хотят связать свою жизнь с продвижением русского языка", — рассказала она.

Ректор пояснила, что задача волонтерского проекта – популяризация русского языка за рубежом.

"В отдельных местах, куда приезжают наши послы, например, в Армении, не видели русского человека — носителя языка — более 20 лет. Как бы ни казалось странным, но само присутствие русских ребят в их селах для них было культурным шоком и событием. Конечно, на вас большая ответственность, — напутствовала волонтеров Русецкая, отметив, что от впечатления, которое они произведут, будет зависеть формирование имиджа России, российского образования и русского языка.

Делегации будут сопровождать местные волонтеры, которые помогут российским студентам преодолеть языковой барьер, а также станут проводниками для знакомства с национальными культурами.

"Послы русского языка в мире" – международная волонтерская программа, участники (студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет) которой с помощью игровых средств и интерактивных форм знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность и популяризируют отечественную литературу среди российских детей и молодежи.

Программа реализуется с 2015 года Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина при поддержке Министерства образования и науки под эгидой Совета по русскому языку при правительстве России.

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