В Госдепе заявили, что соглашение о РСМД находится под угрозой

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между США и РФ находится под угрозой, заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"К сожалению, это ключевое соглашение сегодня находится под угрозой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам Науэрт, "Российская Федерация предпринимает шаги для разработки, испытания и размещения систем крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых может достигать показателей, запрещенных договором РСМД".

"В 2014 году США объявили о нарушениях со стороны РФ ее обязательств в рамках данного соглашения. Несмотря на многократные усилия США вовлечь РФ в решение данного вопроса, российские представители отказывались обсуждать нарушения какими-либо целенаправленными способами или опровергать информацию, предоставленную Соединенными Штатами", — заявила Науэрт.

Представитель госдепартамента назвала договор о РСМД "ключевым соглашением по контролю над вооружениями, которое стало основанием для международной безопасности и стабильности". По ее словам, "оно сыграло ключевую роль в обеспечении безопасности Евро-Атлантического региона и дало направление для переговоров по ряду соглашений, нацеленных на стабилизацию отношений между США и их союзниками с одной стороны и бывшим СССР с другой".

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обвинения России в том, что она нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), голословны.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.