Корреспондент Sputnik в Йемене третьи сутки не выходит на связь

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Внештатный корреспондент Sputnik, удерживаемый в Сане повстанцами-хуситами, не выходит на связь уже третьи сутки, сообщила РИА Новости его жена.

"Нет новостей со времени короткого разговора во вторник. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что он удерживается в здании телецентра", — отметила супруга журналиста.

Ранее она рассказала, что родные беспокоятся и ждут его возвращения. В семье пятеро детей — старшему 16 лет, младшей три года.

Повстанцы захватили телецентр второго декабря. В здании располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал корреспондент Sputnik. Внутри находятся еще 40 журналистов. В знак протеста они объявили голодовку.

Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф говорила РИА Новости, что представителей СМИ отпустят после проведения следственных процедур.

Yemen Today считается связанным с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая на прошлой неделе призвала граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения "Ансар Алла". Канал транслировал выступление Салеха, в котором тот призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве Салеха. Они следили за его передвижениями несколько дней. Бывший лидер страны погиб при перестрелке. Кроме того, по данным СМИ, хуситы ранили и взяли в плен его сына.