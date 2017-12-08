Корреспондент Sputnik в Йемене третьи сутки не выходит на связь

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Внештатный корреспондент Sputnik, удерживаемый в Сане повстанцами-хуситами, не выходит на связь уже третьи сутки, сообщила РИА Новости его жена.
"Нет новостей со времени короткого разговора во вторник. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что он удерживается в здании телецентра", — отметила супруга журналиста.
Ранее она рассказала, что родные беспокоятся и ждут его возвращения. В семье пятеро детей — старшему 16 лет, младшей три года.
Yemen Today считается связанным с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая на прошлой неделе призвала граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения "Ансар Алла". Канал транслировал выступление Салеха, в котором тот призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.
Хуситы в понедельник объявили об убийстве Салеха. Они следили за его передвижениями несколько дней. Бывший лидер страны погиб при перестрелке. Кроме того, по данным СМИ, хуситы ранили и взяли в плен его сына.