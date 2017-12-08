Калифорниец едва спрятался от сброшенного с пожарного самолета "сюрприза"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Житель Калифорнии случайно попал под огнегасящую жидкость, которую сбросил пролетающий мимо самолет. Этот момент ему удалось запечатлеть на видео.

В ролике видно, как жидкость красного цвета разбрызгивают прямо над жилым домом. Автор видео едва успевает спрятаться пол крышу.

В Калифорнии уже несколько дней бушуют лесные пожары. Горят около 50 тысяч гектаров, более 200 тысяч человек были эвакуированы. По словам автора ролика, его дядя, которому принадлежит дом из видеоролика, никуда не уехал и решил бороться с огнем своими силами.