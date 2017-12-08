Богданов обсудил с Хантсманом палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу провел встречу с послом США в Москве Джоном Хантсманом, на которой стороны обсудили палестино-израильское урегулирование в контексте заявления американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент США в минувшую среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение главы Белого дома вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Согласно сообщению МИД РФ, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по "перспективам палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте заявления Президента США Д.Трампа от 6 декабря с.г. о признании Иерусалима столицей Государства Израиль".