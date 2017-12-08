Лавров пошутил про мандарины на встрече с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, Вена. 8 декабря 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, Вена. 8 декабря 2017

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров начал встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном с шутки. Об этом написала в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"- Мандарины абхазские, — пошутил Лавров, начиная встречу с армянским коллегой", — пишет Захарова. Как видно на фотоснимке, прикрепленном к посту в соцсети, перед дипломатами стоит корзинка с цитрусовыми.

Встреча Лаврова и Налбандяна прошла на полях 24 заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) в Вене.