Минюст Украины назвал проведенный НАБУ обыск в ведомстве незаконным

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Министерство юстиции Украины считает незаконным обыск в ведомстве, проведенный в пятницу Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), и обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением по этому поводу, сообщила первый замминистра юстиции Наталия Бернацкая.

Ранее Бернацкая заявила, что детективы НАБУ в пятницу провели обыск в офисе минюста.

"Данный обыск был проведен без постановления суда… Обыск был проведен без адвоката, без аудио- и видеофиксации, которая должна быть приложена к протоколу обыска, если он происходит. И мы не знаем, какие документы были по факту похищены из здания министерства юстиции, сфальсифицированы, подброшены… Мы обращаемся к генеральному прокурору с заявлением о преступлении, которое было совершено сотрудниками НАБУ сегодня в минюсте", — сказала Бернацкая на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

В минюсте предположили, что обыск может быть связан с возможным открытием дела, касающегося исполнения ведомством решения ЕСПЧ.

"Мы также обращаемся к послам "Большой семерки" с информацией о том, что происходит, с изложением фабулы дела и незаконных действий Антикоррупционного бюро сегодня в здании министерства юстиции. Также мы обращаемся к министерству юстиции США, которые говорят, что имеют договор о сотрудничестве с Антикоррупционным бюро, и заявляем, что на министерство юстиции Украины оказывается давление и действия, которые не отвечают никаким нормам ни национального, ни международного законодательства", — добавила Бернацкая.

Она сообщила, что детективы НАБУ также провели обыск по месту жительства одной из сотрудниц министерства юстиции.