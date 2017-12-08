Деньгов назвал возможную тему переговоров глав МИД России и Ливии

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Главы МИД РФ и Ливии Сергей Лавров и Мухаммед Тахир Сиал в ходе переговоров 12 декабря в Москве могут затронуть вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Данный вопрос может быть поднят, однако комментировать что-либо преждевременно", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема ВТС.

Деньгов сообщил также, что министры будут обсуждать широкий спектр вопросов, связанных как с развитием российско-ливийских отношений, так и с внутриливийским урегулированием.

"Последнее время российская сторона интенсифицировала свое участие с целью содействия урегулированию конфликта. Считаю, что сейчас важный момент для того, чтобы "сверить часы", — отметил он.