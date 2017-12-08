"Душераздирающе". В соцсетях обсуждают письмо школьника Санта-Клаусу

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователей соцсетей растрогало короткое письмо четвероклассника, адресованное Санта-Клаусу.

Письмо нашел и опубликовал на своей странице Джей Бэнкс, сотрудник организации Angel Tree, которая занимается раздачей подарков нуждающимся детям. По его словам, оно попало к нему случайно. Имя ребенка он скрыл.

Попросить у Санты можно до пяти предметов. Четвероклассник указал только два: "новые ботинки" и "более счастливую жизнь".

"У четвероклассника есть возможность попросить на Рождество что угодно — и вот что он просит. Новый велосипед, Xbox, разные игрушки и куча других вещей меня бы не удивили и не встревожили, но когда четвероклассник просит более счастливой жизни, это душераздирающе", — пишет Бэнкс, добавив, что "растерян и не знает, что делать".

Пользователи отметили, что очень хотели бы помочь ребенку. Одни выразили готовность пожертвовать ему несколько пар новой обуви, другие просто отметили, насколько тяжелая сейчас жизнь у многих детей.

"Ух ты! Это душераздирающе! Дети не должны проходить через то, что они проходят в наши дни. Они не взрослые. Они должны быть счастливы", — пишет Адель Теннисон.

"Ого! Мое сердце кровью обливается за этого ребенка, он очень мудр для своего возраста", — пишет Бренда Гарнет Вальто.

Многие также посоветовали Бэнксу найти для этого мальчика подходящего наставника, способного его воодушевить.