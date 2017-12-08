МИД призвал россиян, находящихся в Израиле и Палестине, к осторожности

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса, Иерусалим. 8 декабря 2017

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса, Иерусалим. 8 декабря 2017

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало россиян в Иерусалиме и Палестине к осторожности и бдительности в связи с протестами, вызванными заявлениями президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

"Израиль, Палестина – протестные выступления в городе Иерусалим и в районах Западного берега реки Иордан (ЗБРИ) в связи с объявленным 06.12 переводом посольства CША из Тель-Авива в Иерусалим; росгражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в сети микроблогов Twitter.

Как сообщил ранее РИА Новости официальный представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха, свыше сотни палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силами в различных районах Иерусалима, Западного берега реки Иордан и на границах сектора Газа.