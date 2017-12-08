На Украине изъяли 162 посылки из Китая Тому Сойеру и Дону Карлеоне

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины изъяла еще 162 посылки из Китая, отправленных в Сумскую область на имя Тома Сойера, Дона Карлеоне и других вымышленных адресатов, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

В конце ноября украинские таможенники уже изымали 200 посылок из Китая Джеку Воробью и Тому Сойеру. В ведомстве не уточняют, кто отправитель и почему он шлет посылки вымышленным адресатам.

"Очередной блокбастер от Киевской городской таможни: Том Сойер продолжает заказывать товары за рубежом… Задержаны 162 международных экспресс-отправлений с товаром на общую сумму почти 67 тысяч гривен (около 2,5 тысячи долларов по текущему курсу — ред.)", — говорится в сообщении.

Все посылки направлены в город Путивль Сумской области по несуществующим адресам. Среди получателей — вымышленные Том Сойер, Дон Карлеоне, Кот Всапогах, Капитан Джек, Шлак Шлакович, Лось Лесовский, Столб Наш, Перец ЭтоОвощь и еще целый ряд фейковых адресатов. В посылках находились портативные и сетевые камеры, HD-медиаплееры, комплектующие к компьютерной и офисной технике, наушники и зарядные устройства.

Налоговики изъяли товар и составили протокол за предоставление таможне неправдивых ведомостей.