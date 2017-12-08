В ООН заявили о готовности способствовать возвращению рохинджа в Мьянму

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости. ООН готова способствовать свободному и безопасному возвращению рохинджа, покинувших ранее Мьянму и перемещенных в Бангладеш, заявил на пресс-конференции официальный представитель Управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.

"Мьянма и Бангладеш заключили 23 ноября соглашение о добровольном возвращении беженцев рохинджа", — сказал Эдвардс.

Он подчеркнул, что УВКБ не является участником этой договоренности.

"Мы готовы стать частью рабочей группы и помочь двум правительствам добиться того, чтобы у беженцев появилась возможность воспользоваться их правом на возвращение – свободно, безопасно и достойно", — сказал Эдвардс.

В то же время, по его словам, в настоящее время беженцы продолжают прибывать в Бангладеш.

В свою очередь официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл отметил, что около 20 000 рохинджа перешли из Мьянмы в Бангладеш в ноябре, и, по крайней мере, 270 — в декабре. Таким образом, "число беженцев с момента вспышки насилия 25 августа составило 646 тысяч", — указал он.

Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу ООН.

Согласно документу в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия. Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.