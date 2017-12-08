В ООН заявили о готовности способствовать возвращению рохинджа в Мьянму

ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости. ООН готова способствовать свободному и безопасному возвращению рохинджа, покинувших ранее Мьянму и перемещенных в Бангладеш, заявил на пресс-конференции официальный представитель Управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.
"Мьянма и Бангладеш заключили 23 ноября соглашение о добровольном возвращении беженцев рохинджа", — сказал Эдвардс.
Он подчеркнул, что УВКБ не является участником этой договоренности.
В то же время, по его словам, в настоящее время беженцы продолжают прибывать в Бангладеш.
В свою очередь официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл отметил, что около 20 000 рохинджа перешли из Мьянмы в Бангладеш в ноябре, и, по крайней мере, 270 — в декабре. Таким образом, "число беженцев с момента вспышки насилия 25 августа составило 646 тысяч", — указал он.
Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу ООН.
Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.