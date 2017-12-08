В сложившейся ситуации будет сложно вести диалог по КНДР, заявил Лавров

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Москва считает, что в нынешней ситуации будет труднее вести диалог по КНДР, заявил на пресс-конференции в Вене глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, конечно, будет труднее создавать условия для возобновления диалога", — сказал он.

"Мы убеждены, нам северокорейцы не раз это говорили, что им нужны гарантии безопасности, особенно в ситуации, когда Вашингтон пытается выйти из договоренностей по иранской ядерной программе, которая была принята пару лет назад, которая предусматривала и предусматривает до сих пор полный отказ Ирана от военной ядерной программы в обмен на снятие санкций", — добавил Лавров.