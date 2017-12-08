Порошенко считает, что дело Саакашвили не стоит международного внимания

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что дело против экс-главы Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не стоит международного внимания.

"Если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили, то она вообще не стоит международного внимания, потому что есть конкретные преступления, которые были совершены, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, открытость следственных органов и прозрачный суд", — сказал Порошенко на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте в пятницу.

По его словам, попытка задержания Саакашвили никак не связана с лишением его украинского гражданства.

"В правовом государстве, если были нарушения при принятии в гражданство, то это уже будет ответственность президента, так как это будет преступная бездеятельность, если этого не сделать (не отменить решение — ред.)", — добавил глава государства.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники силой отбили его у правоохранителей, после чего они отправились в палаточный городок у парламента, где устраивают митинги и требуют импичмента президента. В среду правоохранители приходили в палаточный городок к политику, однако его соратники оказали им сопротивление. Генпрокурор давал Саакашвили время до конца среды, чтобы он добровольно пришел на допрос, но политик так и не явился.