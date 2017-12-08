СМИ рассказали, чем недовольство Венгрии Украиной опасно для НАТО

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Венгрия блокирует расширение сотрудничества НАТО с Украиной, что чревато негативными последствиями для всего альянса, пишет Handelsblatt.

Так венгерский премьер Виктор Орбан пытается надавить на президента Петра Порошенко, который недавно подписал закон "Об образовании", предполагающий, что к 2020 году обучаться на Украине можно будет только на украинском языке.

В Венгрии считают, что закон нарушает права национальных меньшинств. В сентябре министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что все инициативы Украины во всех международных организациях будут блокироваться.

Для НАТО "венгерская блокада" является большой неприятностью, пишет Handelsblatt: альянс оказал поддержку Украине в "конфликте" с Россией, и если совместная работа НАТО и Украины застопорится, это, с точки зрения некоторых членов альянса, будет на руку российскому президенту Владимиру Путину.

Кроме того, ситуация "взрывоопасна" еще и потому, что альянсу в последнее время приходится постоянно бороться с внутренними конфликтами — например, Турция до сих пор блокирует участие Австрии в программах НАТО из-за критичных высказываний австрийских политиков по отношении к Анкаре.

Ссылаясь на источники в НАТО, Handelsblatt сообщает о письме, "предусмотрительно" подготовленном 11 членами альянса и подписанном Германией. В нем они призывают Венгрию пойти на уступки.

В штаб-квартире НАТО отказались давать комментарии по поводу разногласий с Венгрией, однако отметили, что никакие действующие проекты, в которые вовлечена Украина, не затронуты.