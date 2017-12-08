Многотысячная толпа мусульман собирается у Дамасских ворот Иерусалима

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса. 8 декабря 2017

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса. 8 декабря 2017

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Молитва в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме завершилась, многотысячная толпа мусульман идет к Дамасским воротам — на площадь, где традиционно проводятся акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Сразу после окончания молитвы мусульмане стали уходить с территории мечети, однако во дворе группа мужчин развернула флаг с надписью "Призываем вас, армии мусульман! Иерусалим — столица халифата". Протестующие машут флагами палестинских группировок и выкрикивают лозунги, толпа одобрительно гудит и аплодирует лидерам протеста.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly LIVE: Протест в Иерусалиме против признания города столицей Израиля

​На проповедь, после которой радикалы обещали начать "день гнева" из-за признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, собрались несколько тысяч верующих.

В мечети Аль-Акса чтец (хатыб) провозгласил Иерусалим арабским исламским городом. Он также заявил, что мусульманская община в связи с решением Вашингтона испытывает гнев и боль. Верующие встретили эти слова с одобрением.

Palestinians hold image of Trump as Friday prayers end in Jerusalem pic.twitter.com/zlCPfl3HR6 — James Longman (@JamesAALongman) 8 декабря 2017 г.​

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев — во многих городах начались беспорядки.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.