Депутат Госдумы считает проведение Олимпиады в Южной Корее безопасным

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Максимова, в ноябре посещавшая КНДР в составе думской делегации, считает, что близость северокорейской границы к месту проведения Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане не представляет опасности.

"Я считаю, что там никакой опасности нет абсолютно. Никаких проблем нет… Мы были на 38-й параллели, где стоят военные, и буквально в нескольких шагах без проволоки стоят южнокорейские и американские солдаты… Люди свободны, не напряжены", — сказала РИА Новости Максимова.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР. Ранее спортивные чиновники Франции, Австрии, Германии выразили обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы.