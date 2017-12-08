МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни приравнял действия повстанцев из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) к преступлениям против человечества.

"Ополченцы заблокировали социальные сети в попытке изолировать от мира людей, находящихся на подконтрольных им территориях, и скрыть преступления, совершенные против них. Это равноценно преступлениям против человечества", — написал министр в своем Twitter.

Аль-Ирьяни заявил, что жители йеменской столицы Саны подвергаются геноциду и находятся под домашним арестом.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", в четверг хуситы заблокировали все мессенджеры и социальные сети.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.

В минувший понедельник хуситы объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.