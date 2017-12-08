Дипломаты рассказали, сколько венгров в год уезжает с Украины

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Ежегодно в посольство на Украине обращаются несколько десятков украинских этнических венгров за помощью в выезде на постоянное проживание в Венгрию, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто в Вене заявил, что этнические венгры покидают Закарпатскую область, их там уже "не 150 тысяч и даже не 100 тысяч".

"Если говорить о примерном количестве, то это 20-40 случаев в год", — рассказали в консульском отделе.

При этом уточняется, что венгры, проживающие на Украине, обращаются за помощью в посольство в основном по бытовым вопросам, в частности, при утери паспорта, авариях, вопросах помощи в получении медицинских услуг или в случае краж.

Вместе с тем в посольстве не смогли предоставить статистику, сколько венгров проживает на Украине.

"Мы не ведем такой статистики, это знают украинские власти", — уточнили в консульском отделе.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий о законе об образовании, который существенно сократит возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.