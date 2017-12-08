Самолет Delta Airlines сделал крюк из-за захотевших в туалет пассажиров

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines, следовавшему из Нью-Йорка в Сиэтл, пришлось совершить незапланированную посадку, чтобы пассажиры могли сходить в туалет. Об этом пишет Billings Gazette.

Рейс был прямой, время в полете должно было составлять примерно шесть часов. Однако уже в небе туалеты, расположенные в салоне, перестали работать. В результате образовались очереди пассажиров, желавших попасть в уборную. В середине пути пользоваться туалетами стало невозможно.

Тогда экипаж принял решение сделать крюк в сотни километров и сесть в городе Биллингс, штат Монтана.

После приземления у пассажиров возникли новые проблемы: все выходы на посадку были заняты, и сотрудникам аэропорта пришлось вызывать для людей такси.

В терминале они смогли справить нужду, после чего им пришлось подождать, пока туалеты на борту очистят, а сам самолет дозаправят. После этого полет продолжился.