В Сеуле считают важным обеспечить мощные силы сдерживания КНДР

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в пятницу встречи с военачальниками всех родов войск страны подчеркнул необходимость создания сильной армии и обеспечения мощными силами сдерживания КНДР на фоне продолжающихся провокационных действий Пхеньяна.

"Во-первых, нам необходимо обеспечить превосходство над КНДР, чтобы гарантировать нашу безопасность и мир. Обеспечение мощными средствами сдерживания КНДР — это наш способ заявить наше твердое намерение не допустить провокационных действий КНДР или еще одной войны на Корейском полуострове", — приводятся слова главы Южной Кореи в обнародованном на сайте администрации президента пресс-релизе.

Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость "подтолкнуть КНДР прекратить провокационные действия с использованием ядерных и ракетных технологий и перейти к диалогу по денуклеаризации". "А чтобы сделать это, нам необходимо повысить наши оборонные возможности", — отметил южнокорейский президент, но не стал уточнять, означает ли это приобретение нового вооружения у союзнических стран.

Глава Южной Кореи также заявил, что "целью реформирования системы обороны является создание мощной армии".

"Мощная армия защищает и обеспечивает мир. Мощная армия — это армия, которая побеждает, которая имеет высокие моральные ценности и которой доверяют люди", — добавил Мун Чжэ Ин, подчеркнув также важность реформирования военной культуры и обеспечение гарантий прав человека среди военнослужащих.

В последнее время из-за наращивания ядерного и ракетного потенциала КНДР отношения этой страны с США достигли крайне напряженной точки со времени Корейской войны. В Сеуле опасаются, что в случае возникновения новой войны вооруженные силы Южной Кореи не смогут оказывать самостоятельного влияния на ситуацию, все будут решать американцы, так как вооруженные силы Южной Кореи на случай войны будут находиться под командованием американцев, а передача этого командования Сеулу предполагается только в 20-е годы нынешнего столетия.