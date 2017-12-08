В ЕК рассказали о финансовых договоренностях с Британией по Brexit

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Еврокомиссия сообщила, что в ходе переговоров об условиях Brexit Великобритания согласилась исполнять свои финансовые обязательства, сообщается в пресс-релизе ЕК.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются как раз эти три вопроса: права граждан "разводящихся" регионов в ЕС и Великобритании, граница с Ирландией и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС, взятых на себе во время членства страны в союзе.

"Еврокомиссия довольна достаточным прогрессом, который был достигнут по каждому из трех приоритетных вопросов по правам граждан, диалогу по Ирландии/Северной Ирландии и финансовому урегулированию", — говорится в документе.

"Что касается финансового урегулирования, Соединенное Королевство согласилось, что обязательства, которые взяли на себя 28 стран ЕС, будут исполняться 28 странами ЕС, включая Великобританию", — отмечается в документе.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.