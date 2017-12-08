Решение Трампа по Иерусалиму мешает деэскалации в регионе, считают в Париже

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город американское посольство не позволяет продолжать мирный процесс на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам Ле Дриана, выступавшего в эфире радиостанции France Inter, решение Трампа по Иерусалиму не только противоречит международному праву, резолюциям ООН и "международному консенсусу" решить палестино-израильский конфликт по принципу два государства для двух народов, но и "не позволяет продолжать мирный процесс в регионе".
"Во-первых, это противоречит международному праву, текстам резолюций СБ ООН… Во-вторых, это противоречит международному консенсусу, который подразумевает поиск решения по принципу два государства для двух народов… Наконец, это не позволяет продолжать мирный процесс", — заключил французский министр.
Отвечая на вопрос о возможности начала новой интифады из-за решения Трампа, министр подчеркнул необходимость "умерить пыл".
"Это риск, но я этого не хочу. Я считаю, что сейчас необходимо умерить пыл", — заявил Ле Дриан.
Глава французского МИД также считает, что для решения ближневосточного конфликта и снижения градуса напряженности необходимо сформировать группу международных посредников, одна страна, будь то США или Франция, не могут решить проблему в одиночку.
"Франция находится в ситуации ответственности. Ее никогда не слышали настолько, насколько это нужно, в вопросах мировой безопасности… Франция может действовать, но не одна, поэтому необходимо найти международных посредников, чтобы урегулировать напряженность", — заключил министр.
Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в справке РИА Новости >>