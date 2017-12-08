В ЕК рассказали, когда начнут составлять соглашение с Британией о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Еврокомиссия и Великобритания начнут составлять соглашение о выходе страны из организации после того, как лидеры стран-членов Евросоюза одобрят рекомендацию ЕК о достижении необходимого прогресса на первом этапе переговоров, говорится в сообщении ЕК.

В четверг по итогам переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ЕК рекомендовала лидерам стран-членов Евросоюза констатировать достижение прогресса на первом этапе переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Если страны-члены одобрят это заявление, то переговоры могут перейти ко второму этапу, на котором будут обсуждаться отношения Великобритании и ЕС после Brexit. Саммит ЕС должен принять решение 15 декабря.

"Если Европейский Совет решит, что достигнут достаточный прогресс, переговорщики Европейской Комиссии и Великобритании начнут составлять соглашение о выходе, основываясь на статье 50 Договора о Европейском Союзе на основании совместного доклада (переговорщиков) и результатов переговоров по другим вопросам выхода", — сообщила ЕК.