В МИД объяснили, почему не удается вернуть осужденных в США россиян

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дела отбывающих наказание в США россиян не удается сдвинуть с мертвой точки из-за категорического нежелания американской стороны пересматривать приговоры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Он отметил, что граждан РФ, в частности Виктора Бута и Константина Ярошенко, на регулярной основе посещают российские консульские сотрудники, поддерживают связь с их адвокатами и родственниками.

"В целом, дела россиян, отбывающих наказание в США, не удается сдвинуть с мертвой точки из-за категорического нежелания американцев пересматривать вынесенные им приговоры, несмотря на очевидную надуманность многих предъявленных обвинений. Более того, бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, когда еще находилась на этом посту, откровенно заявила нам, что отказавшиеся на суде признать хоть какую-то вину Бут и Ярошенко "будут сидеть до конца сроков в назидание другим". Как можно было понять, – чтобы заставить остальных наших соотечественников, попавших в тиски "американского правосудия", быть сговорчивее", — рассказал российский дипломат.

В любом случае, российское внешнеполитическое ведомство, по его словам, продолжает работу по возвращению на родину приговоренных к заключению российских граждан.

"Данная тема регулярно обсуждается с американскими представителями на разных уровнях, в том числе высоком. Она многократно затрагивалась в беседах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с бывшими и действующим госсекретарями США Хиллари Клинтон, Джоном Керри и Рексом Тиллерсоном", — добавил Викторов.