МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве призывают не преувеличивать "масштаб" неисполнения Россией постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в действительности речь идет лишь о единичных делах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Российский дипломат привёл данные министерства юстиции РФ, согласно которым Россия исполняет подавляющее большинство решений ЕСПЧ — порядка 99%. Совет Европы, по его словам, эту статистику подтверждает.

"Согласно статистике Совета Европы, по количеству дел, находившихся на различных стадиях рассмотрения Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) в 2016 году, Италия "опередила" Россию в полтора раза (2350 дел против 1573) при разнице по численности населения более чем в два раза. Другие страны, находящиеся в числе "лидеров" по количеству дел в КМСЕ (Турция — 1430, Украина — 1147), лишь ненамного отстают от российских показателей, хотя по количеству населения уступают нашей стране в несколько раз. Таким образом, статистику, которая Вас интересует, следует рассматривать в общем контексте с учетом различных факторов", — рассказал Викторов.

Он также подчеркнул, что само по себе присутствие того или иного дела в повестке дня КМСЕ еще не означает отказа государства от его исполнения. "Так, в 2016 году Россия приняла все необходимые меры по 261 делу, Италия — по 108, а Украина — по 4", — пояснил глава департамента.

"Таким образом, "масштаб" темы неисполнения Российской Федерацией некоторых постановлений ЕСПЧ не следует преувеличивать — в действительности, речь идет о единичных делах, которые, на наш взгляд, были рассмотрены Судом с опорой на ошибочные предпосылки и позиции, противоречащие его субсидиарной, то есть вспомогательной, дополнительной, роли, а подчас и международному праву", — заверил Викторов.