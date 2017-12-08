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В мире

В МИД рассказали о диалоге России с КНДР по проблеме прав человека

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2005)
09:1708.12.2017
(обновлено: 09:22 08.12.2017)
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© REUTERS / KCNAЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия примет участие в диалоге с Северной Кореей по проблеме прав человека на равноправной основе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Трансляция новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
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Россия ранее не поддержала резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в КНДР. В России объяснили это тем, что не согласны "с практикой внесения в правозащитных органах системы ООН проектов избирательных, односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах".

Российский дипломат подчеркнул, что основную ответственность за поощрение и защиту прав человека на своей территории несут сами государства. "В мире не существует ни одной страны, совершенной с точки зрения соблюдения прав человека. Вместе с тем отдельные страны, уверовав в собственную непогрешимость, предпочитают не замечать собственных проблем в правозащитной области, но считают себя вправе поучать других, навязывая свои противоречивые правозащитные концепции и игнорируя особенности культурного и исторического развития стран. Порой эти государства прикрываются правозащитной риторикой в целях решения своих конъюнктурных политических задач. Зачастую такие подходы приводят к трагическим последствиям для целых народов и регионов", — пояснил Викторов. В качестве примера "пагубности этого пути" он привёл ситуацию на Ближнем Востоке.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 29 ноября 2017
© REUTERS / KCNA
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Для России, по его словам, неприемлемы "менторство и навешивание ярлыков". "Практика показала, что такие действия не способствуют улучшению реальной ситуации на местах, а лишь ведут к изоляции тех или иных стран, их отказу от сотрудничества. Убеждены, что любые озабоченности, связанные с соблюдением прав человека, международное сообщество должно решать путем конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога, оказания технического содействия по запросу заинтересованных государств и обмена положительным опытом решения правозащитных проблем", — уверен глава департамента.

Что касается КНДР, он подчеркнул, что эта страна является участницей ряда международных договоров по правам человека, которые, в частности, "накладывают на Пхеньян обязанность на регулярной основе представлять доклады о выполнении своих обязательств в рамках этих договоров на рассмотрение соответствующих международных контрольных процедур".

Трансляция выпуска новостей в Токио о запуске ракеты в КНДР. 29 ноября 2017
© REUTERS / Toru Hanai
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"Кроме того, в рамках Совета ООН по правам человека уже много лет успешно функционирует механизм Универсального периодического обзора (УПО), который доказал свою эффективность в качестве полезного инструмента международного контроля за соблюдением прав человека в отдельных странах. КНДР прошла два цикла такого обзора. В 2019 году ей предстоит представить доклад о ситуации с правами человека в стране в рамках третьего цикла УПО, в ходе которого все заинтересованные государства смогут озвучить свои озабоченности и представить свои рекомендации по улучшению положения дел в области прав человека в КНДР. Россия, несомненно, также примет участие в этом диалоге с Северной Кореей в духе равноправного и взаимоуважительного сотрудничества", — сказал Викторов.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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