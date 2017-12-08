В МИД рассказали о диалоге России с КНДР по проблеме прав человека

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия примет участие в диалоге с Северной Кореей по проблеме прав человека на равноправной основе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Россия ранее не поддержала резолюцию ГА ООН по ситуации с правами человека в КНДР. В России объяснили это тем, что не согласны "с практикой внесения в правозащитных органах системы ООН проектов избирательных, односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах".

Российский дипломат подчеркнул, что основную ответственность за поощрение и защиту прав человека на своей территории несут сами государства. "В мире не существует ни одной страны, совершенной с точки зрения соблюдения прав человека. Вместе с тем отдельные страны, уверовав в собственную непогрешимость, предпочитают не замечать собственных проблем в правозащитной области, но считают себя вправе поучать других, навязывая свои противоречивые правозащитные концепции и игнорируя особенности культурного и исторического развития стран. Порой эти государства прикрываются правозащитной риторикой в целях решения своих конъюнктурных политических задач. Зачастую такие подходы приводят к трагическим последствиям для целых народов и регионов", — пояснил Викторов. В качестве примера "пагубности этого пути" он привёл ситуацию на Ближнем Востоке.

Для России, по его словам, неприемлемы "менторство и навешивание ярлыков". "Практика показала, что такие действия не способствуют улучшению реальной ситуации на местах, а лишь ведут к изоляции тех или иных стран, их отказу от сотрудничества. Убеждены, что любые озабоченности, связанные с соблюдением прав человека, международное сообщество должно решать путем конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога, оказания технического содействия по запросу заинтересованных государств и обмена положительным опытом решения правозащитных проблем", — уверен глава департамента.

Что касается КНДР, он подчеркнул, что эта страна является участницей ряда международных договоров по правам человека, которые, в частности, "накладывают на Пхеньян обязанность на регулярной основе представлять доклады о выполнении своих обязательств в рамках этих договоров на рассмотрение соответствующих международных контрольных процедур".

"Кроме того, в рамках Совета ООН по правам человека уже много лет успешно функционирует механизм Универсального периодического обзора (УПО), который доказал свою эффективность в качестве полезного инструмента международного контроля за соблюдением прав человека в отдельных странах. КНДР прошла два цикла такого обзора. В 2019 году ей предстоит представить доклад о ситуации с правами человека в стране в рамках третьего цикла УПО, в ходе которого все заинтересованные государства смогут озвучить свои озабоченности и представить свои рекомендации по улучшению положения дел в области прав человека в КНДР. Россия, несомненно, также примет участие в этом диалоге с Северной Кореей в духе равноправного и взаимоуважительного сотрудничества", — сказал Викторов.

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