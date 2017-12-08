Мадуро объявил об открытии в Венесуэле первого семизвездочного отеля

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил в четверг реконструируемый отель "Гумбольдт" в национальном парке Варайра-Репано недалеко от Каракаса и заявил, что он получит первым из гостиниц страны статус семизвездочного.

Администрация президента разместила в своем микроблоге в Twitter фотографии прогулки Мадуро по месту строительства, а также привела слова Мадуро: "Гумбольдт" станет первым отелем категории "Семь звезд" в Венесуэле".

После посещения стройплощадки Мадуро отужинал в сопровождении супруги Синтии Флорес в ресторане, расположенном при отеле. "Мы находимся в ресторане "1956", на пике Варайра-Репано… Очень красиво. Поздравляю рабочих. Мы открываем ресторан "1956" и также пользуемся возможностью осмотреть работы в "Гумбольдте", — приводит канал Globovision слова Мадуро.

Экономическая ситуация в Венесуэле в настоящее время носит тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. Уровень инфляция в стране, по данным комиссии по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, превысил 1300% по итогам 11 месяцев 2017 год, а всего за год составит 2000-2100%.