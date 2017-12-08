Порошенко прокомментировал принятие госбюджета Украины на 2018 год

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко остался доволен принятием Верховной Радой государственного бюджета страны на 2018 год.

"Такого давно не бывало. До тридцать первого ещё 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала", — написал Порошенко на своей странице в Facebook

Украинский лидер также выразил мнение, что "страна развивается, что уже видно по дорогам".

Порошенко также перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается в стране.

"Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", — отметил он.

Порошенко также выразил мнение, что на Украине повышается уровень жизни.

"Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам", — резюмировал лидер страны.

В четверг украинский парламент принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%.