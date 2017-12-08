МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко остался доволен принятием Верховной Радой государственного бюджета страны на 2018 год.Facebook.
Украинский лидер также выразил мнение, что "страна развивается, что уже видно по дорогам".
Порошенко также перечислил некоторые социальные инициативы, реализация которых начинается в стране.
"Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", — отметил он.
Порошенко также выразил мнение, что на Украине повышается уровень жизни.
"Это результат нашей совместной работы. Спасибо всем украинцам", — резюмировал лидер страны.
В четверг украинский парламент принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%.