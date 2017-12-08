Россия предложит провести в Ливии нацдиалог по сирийскому образцу

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия выступит с предложением провести конференцию национального ливийского диалога, сообщил глава контактной группы при МИД и Госдуме по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По его словам, Москва предложит провести ливийскую конференцию по примеру конгресса национального диалога Сирии, который готовится для обсуждения послевоенного урегулирования в САР.

"Несколько дней назад в Италии позитивно оценили инициативу России (по созыву конгресса сирийского национального диалога), отметили, что это уникальный формат общения. Почему бы не применить его в Ливии, учитывая, что мы уже выстроили диалог со всеми сторонами конфликта. Будем его применять", — сказал Деньгов "Известиям".

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.