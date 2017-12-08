Защита Манафорта отрицает нарушение условия освобождения до суда

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Защита Пола Манафорта отрицает, что тот нарушил условия освобождения до суда, став соавтором статьи о своей деятельности на Украине, говорится в документах суда. Кроме того, Манафорт пояснил, что писал эту статью с экс-дипломатом Украины Олегом Волошиным, а не с "россиянином, связанным со спецслужбами РФ", как утверждает обвинение.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в написании статьи в свое оправдание совместно с "российским коллегой", обвинив последнего в сотрудничестве с российской разведкой. Спецпрокурор считает, что Манафорт нарушил условия распоряжения суда, который запретил Манафорту и его адвокатам публично высказываться о деле. На этом основании Мюллер требует ужесточения условий освобождения Манафорта до суда, включая постоянное отслеживание его перемещений с помощью неснимаемого GPS-устройства.

Манафорт, обвиненный в мошенничестве при лоббистской работе с Украиной, был ранее помещен под домашний арест, сейчас адвокаты Манафорта ведут переговоры о смягчении условий его освобождения до суда.

"Ходатайство спецпрокурора без какого-либо юридического анализа и юридических прецедентов заявляет, что господин Манафорт поступил противоправно, хотя он пытался лишь исправить известные факты на Украине, относительно его консалтинговой деятельности в этой стране. Черновик статьи принадлежал Олегу Волошину, бывшему представителю министерства иностранных дел Украины. Эта статья планировалась для публикации и была опубликована в украинской газете Kyviv Post (Kyiv Post — ред.)", — говорится в ходатайстве защиты Манафорта.

Данное действие не создает "значительных возможностей для фактической предвзятости в данном деле" и, стало быть, не является нарушением судебного распоряжения, заявляет защита. Таким образом, по ее заявлению, у обвинения нет оснований требовать ужесточения залога.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.